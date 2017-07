Um homem, vítima de sequestrado relâmpago, foi torturado e abandonado na divisa de Caieiras com Franco da Rocha. A ocorrência foi registrada no domingo, 9, e contou com a participação da Guarda Civil Municipal caieirense.

Segundo a corporação, a vítima foi abordada pelos criminosos por volta das 9 horas, no Bom Retiro, em São Paulo. Por mais de dez horas, os bandidos mantiveram ele refém e tentaram realizar saques em caixas eletrônicos. Durante o tempo que esteve em poder dos assaltantes, o homem sofreu agressão.

Sem conseguir dinheiro e realizar saques, os indivíduos acabaram deixando a vítima nas proximidades de um aterro entre as duas cidades. O veículo foi encontrado alguns metros para frente perto ao Sítio do Galego. Para tentar evitar vestígios, os criminosos tentaram tacar fogo no carro, mas também sem sucesso.

Após ser libertada, a vítima pediu por socorro e acabou sendo encontrada pelos GCMs de Caieiras. Participaram da ocorrência os guardas Bergamin, Wanderson, Camargo e Dias. O caso foi apresentado na Delegacia de Francisco Morato.

Veículo encontrado

Em outra ocorrência, um carro, produto de roubo no bairro paulista da Parada de Taipas, São Paulo, foi localizado pela Guarda Municipal na Rua Beija-Flor, no Portal das Laranjeiras.