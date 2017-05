Uma viatura da SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, que escoltava presos ao Fórum de Franco da Rocha, bateu em um poste na Estrada do Governo, nas proximidades do viaduto da cidade, no centro. A batida causou a queda do poste de iluminação pública sobre a via que foi interditada.

Segundo informações, o motorista da viatura passou mal e acabou perdendo o controle da direção do veículo. Ele e um colega de trabalho sofreram escoriações e foram socorridos a UPA, Unidade de Pronto Atendimento.