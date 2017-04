Nelson de Souza Lima

Imagine percorrer milhares de quilômetros de Londres até a Mongólia em um carro velho passando por lugares inóspitos, como o Deserto de Gobi. Para a maioria das pessoas seria impensável, mas o fotógrafo/documentarista carioca Raphael Erichsen encarou o Rali Mongol. O resultado desta viagem insólita está em ‘Tudo Errado’, Editora Impossível, que em 285 páginas narra todos os perrengues que aconteceram, como sequestros relâmpagos e paixões avassaladoras.

A aventura ocorreu em 2012 e, segundo Raphael, o ajudou num momento difícil pelo qual passava. “Sem dúvida, virar a vida de cabeça para baixo me ajudou a superar não só o fim do meu casamento, mas todo o processo de depressão que eu estava passando. O livro é sobre conseguir ver as coisas com o distanciamento necessário. Quando as coisas não vão bem, nada como uma boa chacoalhada”, disse.

Curiosamente a obra não traz nenhuma foto, apenas o relato escrito. Sobre isso Erichsen fala que queria que as pessoas usassem a imaginação e criassem seu próprio rali. “Não quis nem que tivesse foto minha porque preferia que aqueles que não me conhecem fizessem sua própria imagem dos personagens dessa história. Achei melhor também que não tivesse mapas porque vejo esse livro mais como um romance do que um relato de viagem”, alegou o autor.

Sobre o título ele apontou: “sempre gostei do torto, das coisas que não se encaixam. Aprendi que mais que errar, o segredo é não achar que as coisas sairão como esperamos, assim vira só uma questão de ponto de vista”, concluiu. Recomendo, com certeza.