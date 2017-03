Apple anunciou uma nova edição do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus na cor vermelha.

O novo modelo faz parte da parceria com a Product RED, entidade de caridade que ajuda a financiar pesquisas que combatem a AIDS/HIV.

A edição especial deve chegar às lojas na próxima sexta-feira (24) pelo preço inicial de R$ 3.899 no Brasil.

FONTE(S): ENGADGET/MAT SMITH / APPLE