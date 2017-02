Velhos problemas novos

Não bastassem os problemas de nossa Terrinha de Santa Cruz, agora o mundo inventou de retornar ao início do século XX, quando os grandes conflitos bélicos vinham se desenhando, e questões já soterradas por um suposto avanço da humanidade já perdiam a veemência de quando suscitavam novelas de espiões na guerra fria, onde um mundo segmentado em dois grandes blocos que se confrontavam por questões compreendidas por pouco menos de dez por cento de seus partidários, fazendo-os participarem de um contexto belicista praticamente por ato reflexo. O boi seguindo a boiada. Qual não é a surpresa quando os noticiários começam a divulgar o recrudescimento da diplomacia, com o enrijecimento das fronteiras, incidentes na economia mundial globalizada, tão dependentemente globalizada, com polarização, por enquanto, discreta de nações.

Não sei se somos acometidos por maior tristeza, inconformismo, incompreensão ou até mesmo acessos de ira profunda frente às menoridades de uma postura pautada pelo materialismo que dois mil e dezessete anos de história e sofrimentos ainda não conseguiu derrogar. O maldito “ter” ao invés do “ser”. Compreendemos que uma já não tão nova fisiologia econômica mundial exija uma nova mentalidade, desvencilhada dos velhos modelos e estigmas, já estofos de livros de história. O progresso tem efetivamente duas asas, uma chamada moral e outra chamada ciência, cujo desenvolvimento irregular acaba implicando em queda. “Até quando os raça de víboras”?!