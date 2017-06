Em algum lugar de nossa história recente alguém deve ter tomado um caminho por engano, alguma esquina mal orientada, ou algo assim. Não se observa razoabilidade numa estrutura política de Estado da forma observada em nossos noticiários, com a quantidade de variáveis refletidas nas tantas e tais delações, as quais ninguém nos ouça, da forma como instrumentalizada se mostra um tanto quanto peculiar ao processo, quanto mais devido e legal. Não se pode explicar sem algum esforço intelectual qual são as reais razões para tantas idas e vindas procedimentais dos tão comentados congresso, câmara, STF, TSE e um sem número de siglas, assíduas frequentadoras de nossa mídia de massa.

Não obstante, por outro lado, vemos instituições até bem pouco tempo respeitas, ou quem sabe temidas, pela criminalidade serem literalmente saqueadas, num absurdo sem precedentes. Talvez a velocidade da informação seja muito alta, e a título de cardápio preferencial da população seja exatamente os eventos incomuns, midiáticos, sejam os grandes vendedores de notícia. Não é possível ver todo um século de evoluções passar despercebido. Talvez sejamos nós a preferir voltar nossos olhos para o que escandaliza. Ainda. Novamente.