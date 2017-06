Os moradores do Conjunto Habitacional Vitória II, em Franco da Rocha, estão reclamando de um vazamento de esgoto que atinge o residencial desde a sexta-feira, 23.

De acordo com Margarete, uma das moradoras do local, a água fétida está transbordando pelo condomínio. “Estamos enfrentando uma situação complicada com o mau cheiro e demais questões”, declarou.

Segundo os mutuários, a Garcia Empreendimentos Imobiliários, responsável pela administração dos prédios, já foi acionada, mas até o momento não tinha resolvido o problema. “Eles alegam que estão cobrando a contratada, mas até agora nada. Estamos aguardando”, disse Margarete.

Em busca de esclarecimentos, a Garcia foi procurada e, sem passar detalhes de prazos, informou que o reparo já foi providenciado.