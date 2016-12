Valor do IPVA 2017 será mais barato para os paulistas

O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ficará mais barato no Estado de São Paulo em 2017. A tabela de valores venais registrou queda nominal de 4,8%, em média, nos preços de venda praticados no varejo. Os dados foram apurados pela Fipe, Fundação Instituto

de Pesquisas Econômicas, que realizou a pesquisa referente a 11.259 diferentes marcas, modelos e versões de veículos.

O levantamento baseado nos valores de mercado de setembro de 2016 identificou maior queda de preços de venda para caminhões usados, que apresentaram recuo de 7,9%. Os utilitários tiveram redução de 5,4%, seguidos dos automóveis e ônibus e microônibus, com redução de 5,3%. Os preços de venda de motocicletas fecharam 2,9% abaixo do valor apurado no ano anterior.

O calendário de pagamento do IPVA 2017 está definido. Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes, nos meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, sem desconto.