Não é primeira vez que vimos o esporte se tornar manchete de tragédia. Antes, muito mais incomum, as brigas entre torcidas não passavam do acaloramento de momento por meio do grito da torcida, bate boca aqui e acolá, mas até que de forma educada e sem muito calor de discussão… situação esquecida logo depois.

Ir ao estádio era sinônimo de diversão para toda família. Mas de uns tempos para cá, até isso foi contagiado pela violência que predomina no Brasil e no mundo.

No último 8 de julho, mais uma morte foi registrada engrossando essa triste e amarga estatística. O fato se deu após o jogo entre Flamengo e Vasco quando torcedores cruzmaltinos entraram em confronto com a Polícia Militar. Durante a batalha campal, um torcedor morreu e outras três pessoas ficaram feridas.

Em janeiro deste ano, completou-se 25 anos da primeira morte nos estádios, pelos menos é o que consta nos registros. O jovem corintiano Rodrigo de Gásperi, enterrado em Caieiras, morreu em decorrência da explosão de uma bomba de fabricação caseira, lançada na arquibancada do estádio do Nacional Atlético Clube, durante uma partida entre Corinthians e São Paulo válida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1992.

Essa morte, vista na época como um possível marco do fim da selvageria no futebol, virou o símbolo de um problema que se alastrou fazendo a sociedade brasileira se dar conta de que a violência entre torcidas já ultrapassava as fronteiras do futebol, tornando-se uma questão de segurança pública. De lá para cá são pelo menos 300 óbitos vinculados ao ódio entre torcidas no País.

A discussão é ampla e buscar culpados não é o caminho e é quase sempre impossível. Porém, a maior falha está na falta de punição aos envolvidos. Em países mais desenvolvidos, quando um torcedor tem procedimentos dessa natureza em estádio ou locais de jogos, por mais pífia que seja sua ação errônea, ele é banido do local ou impedido de assistir partidas ‘in loco’ por um longo período. No caso de um ato mais grave, também terá de responder criminalmente.

Aqui no Brasil, depois de muita discussão, tomaram algumas providências punitivas envolvendo a torcida e o clube de um modo geral. Ainda que seja um castigo, quem pratica a ação, acaba ficando impune e volta aos estádios e reincide no erro, na arruaça e na confusão. Nessas e noutras, marginais que se infiltram em torcidas estão focados em promover desordem e tumultos deixando de lado a alegria e anseio por torcer e incentivar o time de coração.

Uma pena ter de retratar essa questão dessa forma quando deveríamos apenas mostrar o quem tem de bonito nesse dom e gosto pelo futebol que parece nascer com o brasileiro, mas que acaba manchado por conta da ação de alguns que fazem dos campos e estádios ringues e campos de batalha.