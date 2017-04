Muitos de nós talvez nem se recordem mais porque esse final de semana é maior, com o feriado emendado na sexta feira. Alguns até arriscam um palpite, lembrando-se de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, dentista, militar, minerador e tropeiro. Inconfidente. Conjurador. Rebelado contra a coroa portuguesa, via nos impostos uma forma de espoliação do povo pelo governo, à sombra de qualquer coincidência que, por hipótese, possa ocorrer nos dias hoje, quem sabe em longínquos mares nunca dantes navegados. O fato histórico é que no ano de 1.792, já́ depois da Queda da Bastilha, na França, que irradiava ares liberdade, fraternidade e igualdade a todo mundo.

A letargia oportuna dos interesses financeiros uma vez mais conduzia a História. Convertia aliados em adversários. Não foram 30 moedas de prata, mas o perdão de uma dívida junto à Real Coroa que estimulou Joaquim Silvério dos Reis e algum outros amigos a declinarem informações relevantes relevantes que implicariam em uma das amores violências promovidas pelo Estado Brasileiro. Ainda bem que são outros tempos. Outros valores…