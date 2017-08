Seria cômico se não fosse trágico, mas essa é a realidade. A todo momento vemos na política brasileira, petistas que tiveram como parceiro de anos o peemedebista Michel Temer esperneando e brigando para que o atual presidente da República, considerado por eles ilegítimo, também caia como aconteceu com Dilma Roussef.

Bancados pelo profeta de nove dedos e demais aliados, seus seguidores se reúnem em bom número, em pleno horário de expediente, nas ruas para fazer algazarra e tentar mostrar uma força que perderam, mas não se deram conta. Isso não é democracia e sim vandalismo puro.

Envolvidos em corrupção, até que se prove ao contrário, todos estão. Porém, no momento em que o Brasil dá mostras de melhoras na economia, querer derrubar o atual presidente não ajuda em nada, pelo contrário atrapalha. Aliás, essa é uma especialidade dos petistas.

Ainda que Temer esteja 100% certo, em seis anos ficou mudo e calado. Hoje, por mais que não admitam, Temer foi capaz de decisões que não seriam possíveis com o PT no comando do País. Portanto, que investiguem o atual mandatário, mas sem jogo sujo ou propagandas visivelmente baratas.

Pesa contra o peemedebista a acusação de crime de corrupção passiva. As inculpações feitas pelo Ministério Público têm como base a delação premiada dos executivos e bandidos da J&F, controladora da JBS. Vale tudo na tentativa de derrubar o atual presidente que fez parte da chapa petista no passado. Até mesmo dar voz e atenção a dois pilantras que se beneficiaram do governo passado com empréstimos de dinheiro público, entre outras facilidades.

É certo ver culpados pagando por erros, principalmente quando se trata de políticos. Contudo, estão forçando a barra demais, na cara de pau para impedir o que parece estar entrando nos trilhos de continuar, muito embora controvérsias e polêmicas de emendas também façam parte de uma estratégia não muito honesta, mas que faz parte do jogo, do sistema.

Entretanto, essas demonstrações claras de moção contra o presidente sinalizam para questões pessoais e políticas que deixam o Brasil de lado. É possível se ver um jogo de vaidade que acaba sobrando para a população. O bem da Nação, com algumas exceções, nunca esteve entre as prioridades daquelas que nos representam. Os interesses pessoais e o poder estão sempre a frentes de decisões nuca a favor do povo que sofre.

A cada troca de comando, o Brasil perde, a economia despenca e a confiança segue para o abismo. Portanto, ao invés de pagar para que vândalos saiam às ruas para fazer arruaças que usem esse dinheiro para ajudar aqueles que passam por necessidades. E olha que são muitos nesse País de desigualdades.