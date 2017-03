Se a amora é uma fruta que tem seu encanto exótico, o que dizer de sua folha que tem propósitos medicinais atuando no combate a diversas enfermidades do organismo?

Provida de poderosos antioxidantes, a folha, sob a forma de chá, ajuda a reverter os danos celulares causados pelos radicais livres, é útil no combate de doenças cardíacas, ajuda no fortalecimento do sistema imunológico prevenindo doenças virais e infecciosas, normaliza a pressão arterial, melhora a taxa de colesterol e trata doenças que atingem o aparelho urinário e os rins, expulsando as toxinas que venham a prejudicar.

O cálcio encontrado no chá de amora reduz os riscos de osteoporose e câimbras e aumenta a resistência muscular. Ainda impede que todo açúcar ingerido seja absorvido pelo organismo, permitindo maior controle da diabetes. Também reduzir os sintomas da menopausa, previne a anemia, regula o intestino, cessa a diarreia, facilita a digestão, acaba com a queimação estomacal e auxilia no processo de emagrecimento, desde combinado com alimentação saudável e prática de exercícios.

Em todos os casos devem-se seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do chá da folha de amora para fins medicinais.