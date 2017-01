Toquinho comemora 50 anos de carreira

Nelson de Souza Lima

No próximo 11 de fevereiro Toquinho comemora cinco décadas de estrada em apresentação única no Tom Brasil. Nesse show nomeado “50 anos de música”, o cantor e compositor paulistano recebe Ivan Lins e o grupo MPB 4 como convidados especiais.

Antonio Pecci Filho, o Toquinho, é um dos mais respeitados artistas da música brasileira, sendo cantor, compositor e instrumentista. Iniciou os estudos de violão aos 14 anos, tendo Paulinho Nogueira como professor. Profissionalizou-se nos anos 1960 e ao longo do tempo travou parcerias com alguns dos mais importantes nomes da MPB, entre eles Chico Buarque e Jorge Ben Jor. Contudo o parceiro mais longevo foi Vinícius de Moraes. Com o Poetinha, Toquinho compôs 120 canções, gravou 25 discos e realizou em torno de mil espetáculos. ‘Como dizia o poeta’, ‘Carta ao Tom 74’ e ‘O bem-amado’ são algumas das músicas de ambos. Mas a mais conhecida composição de Toquinho e Vinícius é a singela ‘Aquarela’, que deve constar no repertório do show.

Por sua vez Ivan Lins e MPB4 também são parceiros constantes do cantor paulistano. No palco ao lado de Toquinho contarão histórias passadas no Brasil e em vários países ladeadas por canções e surpresas musicais. Com violão em punho Toquinho, além de desfilar uma técnica refinada no instrumento, interpretará ‘Samba de Orly’, entre outras. Com Ivan Lins cantará belas canções como ‘Dinorah’ e ‘Começar de novo’. E ao lado do MPB4 não deve faltar as inesquecíveis ‘Amigo é pra essas coisas’ e ‘Roda viva’. Recomendo.

Serviço

Toquinho – “50 anos de música”

Com Ivan Lins e MPB4

Dia: 11 de fevereiro, às 22 horas

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro.

Classificação: 14 anos

Inf: www.grupotombrasil.com.br