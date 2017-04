Nelson de Souza Lima

Neste final de semana a música caipira invade o Tom Brasil. De sexta-feira, 21, a domingo, 23, a casa de shows da zona sul de São Paulo recebe o musical “Bem Sertanejo – A história da música sertaneja, do campo à cidade”. Escrito e dirigido por Gustavo Gasparani o espetáculo narra a trajetória do gênero desde a origem caipira nos anos 20, até o momento recente trazendo clássicos populares como “Índia”, “Trenzinho Caipira”, “Disparada”, “É o Amor”, entre outros. Gasparani conta que “Bem Sertanejo” propõe uma viagem ao interior de cada um, com memórias, infâncias e descobertas, resgatando o sertão que há em todo brasileiro e ao mesmo tempo travando contato direto com nossas raízes culturais.

Segundo ele, o estudo é a base para todo novo trabalho. “Dois livros foram muito importantes nos meus estudos para essa montagem: Cowboys do Asfalto, do Gustavo Alonso, e Música Caipira, da roça ao rodeio, de Rosa Nepomuceno”, diz. Ao invés do caráter documental o diretor buscou levar para o palco uma linguagem mais poética. “Eu não tive nenhum pudor em misturar os vários sertões, aquele que é genuíno do mato e quem ajudou a construir esse mato”, acrescenta. O espetáculo marca também a estreia de Michel Teló como ator. Ele conta que vem se preparando com várias horas de ensaio ao longo dos meses. “Esse é outro mundo para mim. É muito novo ter texto para decorar, interpretar um personagem, aprender as marcações diferentes, estar no palco para um musical é diferente. Mas tem sido um desafio muito bacana”, alega Michel Teló. Um espetáculo recomendado.

Serviço

Bem Sertanejo – O Musical

Onde: Tom Brasil

Dias: 21, 22 e 23 de abril

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Informção e vendas:

www.grupotombrasil.com.br