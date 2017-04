A Rua Olindo Adami, também conhecida como ‘tobogã’, que liga o Jardim São Francisco ao Jardim Esperança, em Caieiras, que tanto apresentou problemas desde sua inauguração, voltou a ser interditada e, novamente, recebe críticas dos motoristas que a utilizam diariamente.

A via também acessada por pedestres foi fechada há três semanas e os cidadãos buscam esclarecimentos para a interdição já que nada foi divulgado.

Em busca de detalhes e a pedido de alguns leitores a reportagem do jornal Regional News esteve no local na manhã de segunda-feira, 17, e constatou que um trecho da via apresenta problemas, bem como uma parte do muro às margens da rua.

O fato foi confirmado pela prefeitura de Caieiras que, em resposta ao jornal, informou que a interdição se deu em razão de obras de reconstrução do muro e também de reparos necessários.

A morosidade em resolver a questão foi o que mais chamou atenção dos cidadãos. Para os moradores do Jardim Esperança, a prefeitura está esperando desbarrancar tudo para depois tomar uma providência. “Por ser uma via que apresentou tantos problemas, não pode demorar tanto assim para ser reparado. Depois que desabar, o trabalho e o gasto serão maiores”, disse Aparecida Moreira.

Já Elder Lopes lembrou que várias foram as tentativas de reforma e que a gestão anterior chegou a afirmar que a via nunca mais apresentaria problemas. “Sabia que não dava para acreditar. O que lamentamos é que muito dinheiro já foi gasto nessa rua e ela continua apresentando questões adversas”, declarou.

Morador do Jardim São Francisco, Leonardo Ferreira, chamou atenção para uma questão que ocorre no local aos finais de semana. Segundo ele, alguns motoristas tiram os cones e a fita zebrada existentes no acesso e utilizam a rua mesmo com problemas estruturais. Essa ação pode agravar ainda mais o problema. “É um risco que estão correndo. Está perigoso passar por lá e muitos motoristas e pedestres utilizam o acesso mesmo assim”, relatou.

O prefeito Gerson Romero reconhece que o local estará em constante alerta por ser uma área de risco desde sua construção e esclareceu que a manutenção terá de ser permanente. Para este caso mais recente informou que aguarda a liberação de verba federal que está a prestes a ser autorizada. A assessoria de imprensa complementou a resposta acrescentando que a liberação da via para o tráfego de veículos deve ocorrer em até 90 dias.