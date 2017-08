As equipes de Caieiras de futebol e futsal atuaram na cidade em partidas de campeonato e amistosos.

A Rainbow A.C. atuou pela Copa Odontobem 2017. O jogo contra o CRB, de Franco da Rocha, terminou empatado em 2 a 2, no domingo, 30, no campo do São Francisco.

Os técnicos Thiago Muss e Talico mandaram para campo: Tato, Dodo, Jefley, Tacio, Bahia, Dino, Bruninho, James, Sergio, Luiz e Nei. Completaram a equipe: Djalma, Thiago Santos e Gustavo. Os gols foram anotados por James e Nei que fez um gol olímpico.

San Remo

O time do San Remo participou de duas partidas amistosas no domingo, 30, em Laranjeiras. Os jogos foram contra o Vila Loka, de Jaraguá.

O 2.º quadro empatou a partida por 7 a 7. O técnico Juninho mandou para quadra Leo, De, Tio, Maca, Jailton, Nene, Je, Caicara e Flavio. O 1º quadro perdeu por 5 a 4. O treinador Eluzai montou o time com Alemão, Paulinho, Can, Juninho, Vinicius e Xirra.