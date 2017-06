Doar roupa e ao mesmo tempo participar de um programa internacional que está mudando a lógica de como as pessoas carentes são impactadas por doações de roupas e afins é o convite que a Fundação Alphaville faz à população de São Paulo. A Fundação é a responsável por promover na cidade, a The Street Store, uma loja a céu aberto onde os moradores de rua têm a chance de escolher as peças doadas que querem levar consigo, que acontece no próximo sábado, 24 de junho em São Paulo. Na The Street Store, em vez da doação ser uma imposição a quem recebe, ela é uma experiência de escolha.

A dinâmica do projeto é simples. No dia 24 de junho de 2017, o Largo de Santa Cecília, região que de acordo com a prefeitura abriga mais de 1 mil moradores de rua, será transformado em uma loja a céu aberto, com cabides, displayers e sinalizações que trazem o logo da The Street Store e onde as roupas são organizadas de uma maneira que valorize a experiência dos moradores de rua de escolher suas roupas, sapatos e acessórios. Cada pessoa poderá, de fato, manusear o produto, sentir a textura, olhar com cuidado as cores e, enfim, ficar com o que mais gostou.

Para enriquecer ainda mais essa experiência, a quantidade e a diversidade de objetos a serem doados é essencial. Por isso, este ano, a Fundação Alphaville está usando a força das redes sociais para engajar a comunidade de São Paulo a participar mais ativamente do projeto. Para doar ou ser voluntário, a pessoa interessada pode acessar a página do Facebook da Fundação www.facebook.com.br/fundaçãoAlphaville e clicar no primeiro post fixo na página que traz todas as informações de como fazer para participar.

As doações via contato pela internet serão aceitas até o dia 22 de junho, mas também podem ser feitas no dia 24, durante a The Street Store, no Largo da Santa Cecília.

A The Stret Store é uma iniciativa que nasceu na Cidade do Cabo, na África, em 2014, e hoje já se espalhou pelos cinco continentes contabilizando mais de 550 ações por ano em todo mundo.

The Street Store

Data: 24 de junho

Local: Largo de Santa Cecília, São Paulo

Horário: 9 horas

Informações: www.facebook.com.br/fundaçãoAlphaville