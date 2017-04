Os moradores da Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, no Centro, em Caieiras, estão reclamando de um terreno que possui parte de um imóvel demolido e está gerando transtornos.

De acordo com os cidadãos que encaminharam uma carta com a reclamação ao jornal Regional News, a área está abandonada e tomada por mato, entulho e lixo. “Por se tratar de uma área particular, entendemos que a prefeitura deve notificar o proprietário e cobrar a limpeza da área. Tem muito mato e lixo lá. Com isso, outros problemas surgiram”, disse J.R.O que reside nas proximidades.

O terreno em questão fica na altura do número 714 e também virou ponto de descarte irregular de materiais inservíveis. “Como ninguém fiscaliza, as pessoas passaram a jogar sacolinha com lixo, entulho e demais objetos na área. O local está abandonado e à deriva”, falou A.C.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Caieiras foi procurada e informou que notificará o proprietário para que execute as providências necessárias.