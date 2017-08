O terminal rodoviário de Caieiras que tanto recebe críticas devido às péssimas condições que se encontra, enfim, deverá receber obras de modernização e mobilidade. Quem fez o anúncio foi o prefeito Gerson Romero em entrevista à editora do jornal Regional News, Celina Peres.

A notícia que deveria ser comemorada por todos, preocupa os comerciantes autônomos que hoje estão instalados nas proximidades do terminal e serão removidos para o início das obras.

O comunicado feito no início do mês gerou aflição nos ambulantes que, após serem notificados, se reuniram com o prefeito em busca de esclarecimentos sobre suas situações.

Na segunda-feira, 7, a reportagem conversou com alguns comerciantes que preferiram não se identificar. Um deles contou que na reunião realizada com o administrador público foi formada uma comissão, além de ampliar até o começo de setembro o prazo para que todos saiam do local. “A promessa foi de que irão nos realocar na rua debaixo da rodoviária durante o período de obras. A única situação que ainda preocupa é saber se continuaremos lá depois dessa modernização do terminal. Isso não ficou claro”, relatou o comerciante.

Já as pessoas que utilizam o terminal e sempre cobraram a reforma do local, esperam que desta vez o projeto saia do papel. “Já foram tantas promessas que só começando a obra para acreditar. Mas sem dúvida é uma melhoria que a população merece e precisa”, disse Tatiana Gonçalves.

Benedito Prado é outro cidadão que passa pelo terminal diariamente e espera, enfim, ver o espaço moderno para atender a população caieirense. “Esse terminal como está é uma vergonha para a cidade e para nós. O tempo todo parece que vai cair na nossa cabeça. Os banheiros então, nem se fala. Sem condições de utilização. Espero mesmo que passe por reforma. O povo precisa de ambiente limpo e adequado para uso”, declarou.

As declarações feitas pelos entrevistados foram levadas a conhecimento do prefeito que garantiu o início das obras de modernização e mobilidade do espaço. “Ninguém será prejudicado. Vamos fazer um boulevard paralelamente às obras do terminal e esses comerciantes que já estavam lá e devidamente cadastrados vão ter seu espaço garantido para poder trabalhar”, disse o prefeito Gerson.