O terminal de ônibus de Caieiras que tanto se tem reclamações deve receber em breve obras de modernização e mobilidade.

Para a realização do serviço será necessário a remoção dos comerciantes autônomos instalados no local, insatisfeitos com a medida.

O comunicado foi feito na quarta-feira, 2, e reuniões estão sendo realizadas para chegar a um acordo com comerciantes. Mais informações na próxima edição.