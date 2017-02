Terça-feira de Carnaval não é feriado

Diferentemente do que muita gente costuma pensar, o Carnaval não é feriado. A terça-feira da festa é considerada um dia de ponto facultativo, o que significa que as empresas podem manter normalmente o expediente de trabalho. Segundo a advogada especialista em Direto Trabalhista Ângela Botelho, as empresas ficam isentas, inclusive, de pagar adicionais caso os trabalhadores não sejam dispensados.

De acordo com a especialista, a decisão de haver ou não expediente é da empresa, podendo acontecer acordos entre empregador e empregado, seja usando banco de horas ou mesmo compensação anterior ou posterior ao Carnaval. “É tradicional que algumas empresas liberem os funcionários para um feriadão que, na verdade, não existe”, disse.

Já a Quarta-feira de Cinzas é considerada um dia normal de trabalho, mesmo que muitas empresas tenham o costume de liberar os empregados durante o período da manhã.

A Lei Federal nº 10.607/2002 estabelece oito feriados nacionais no calendário brasileiro, contudo, o Carnaval está incluso em um grupo de datas que podem se tornar feriados a partir de leis municipais, assim como os aniversários dos municípios e dias dos padroeiros das cidades, respeitando ainda um limite de quatro dias por ano.