O que esperar de uma geração que se espelha num enlatado norte americano que se convencionou chamar de “reality show”, algo como espetáculo da vida, ou coisa que o valha, cujos padrões comportamentais são de um péssimo gosto, quando não pautados pela agressividade?

E o erotismo gratuito, estimulante das audiências inqualificadas, como componente obrigatório, entrando nos lares do povo nos momentos em que as famílias se encontram reunidas ao redor de um aparelho de televisão, que hoje disputa a atenção com os celulares, por onde se trafega pelos corredores de redes sociais em que se criam realidades infundadas, superficiais, equivocadas e irresponsáveis, ou se dá vazão a aplicativos de “streaming” que são verdadeiras vitrines das mais absurdas bobagens.

Estamos, meus amigos, vendo ruir conceitos que a humanidade levou mais de vinte séculos para costa. Respeito se converteu num desvalor. O trabalho deu lugar ao ócio. O definitivo se tornou transitório. Tempos de BBB. Lamento.