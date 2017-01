Temporal impede continuação da exposição Beatlemania

A mostra Beatlemania Experience, exposta desde o final de agosto no Shopping Eldorado, em São Paulo, foi encerrada antes do prazo após ter parte de sua estrutura abalada pelo temporal que atingiu a Capital em 20 de outubro. O evento divulgado na coluna Cultura Musical na edição nº 1329 do jornal Regional News iria até 8 de novembro.

O comunicado do cancelamento foi divulgado pelo Shopping Eldorado, nas redes sociais. Em um post no Facebook, os organizadores lamentaram o ocorrido e informaram que os valores dos ingressos comprados serão reembolsados aos clientes. A empresa Ingresso Rápido será responsável por este processo, e entrará em contato com todos os clientes.