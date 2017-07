O Teatro APCD continua apostando na comédia e oferece ao público um ícone do humor popular e da cultura trash.

Sérgio Mallandro faz sessão única do espetáculo de stand-up Mallandramente, no sábado, 29 de julho, às 21 horas. O show é recheado com histórias da vida e da carreira de 36 anos de Mallandro. Não escapam de sua língua afiada casos picantes envolvendo Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Monte, Maradona, Jorge Ben Jor, Silvio Santos, Padre Marcelo Rossi e Mr. Catra, entre outras celebridades.

Com mais de 2 milhões de espectadores em seus shows, Sérgio Mallandro segue sendo fenômeno de bilheteria e de audiência em seus espetáculos. Sérgio Neiva Cavalcanti, nome artístico do carioca, humorista descoberto por Sílvio Santos nos anos 1980 fez fama no SBT, onde começou no programa O Povo na TV, depois no Show de Calouros. Na TV também passou pela Globo e extinta TV Manchete. No cinema fez Menino do Rio (1981), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Garota Dourada (1984) e As Aventuras de Sérgio Mallandro (1985)

De estilo debochado, Mallandro mantém uma característica em seus shows: a interatividade com o público. Além de descer do palco para conversar, chama a plateia para as brincadeiras no palco. Portanto, vá preparado!