No último final de semana o Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo, recebeu a Tattoo Week 2017. Considerada a maior convenção mundial dos aficionados por tatuagens, a edição desse ano foi sucesso de público, tendo recebido em torno de 70.000 pessoas nos três dias de realização, segundo os organizadores.

Acontecendo desde 2011 em São Paulo e no Rio de Janeiro, o evento prima por não cair no comodismo, sempre buscando trazer novidades e se tornar uma atração cada vez mais abrangente. De acordo com os organizadores Enio Conte e Esther Gawendo, tudo é desenvolvido com uma mentalidade empresarial e, graças aos parceiros e apoiadores, se torna melhor a cada ano.

Para esta edição foram montados centenas de estandes de tatuadores de várias cidades do Brasil. Além disso, a convenção trouxe diversas atrações, como workshops com artistas renomados, concurso de cosplay e Miss Tattoo, batalhas de B-Boys e Beat Boys, campeonato de skate e apresentações da banda Oitão, do chef Henrique Fogaça, e do grupo de rap Racionais MC’s. Também contou com a presença de destacados artistas estrangeiros como os argentinos, Yeno Molina e Herman Coreta e do francês JC Scheltan.

Um estande que despertou interesse do público foi do tatuador mineiro Carlos Galina. Em parceria com o MT Tattoo Estúdios, o artista criou o projeto Marcas da Vida, que objetiva ajudar pessoas com cicatrizes de acidentes ou cirurgias a se livrar dos traumas cobrindo-as com tatuagens.

Galina diz que a iniciativa se deu há dois anos. O mineiro atesta que mais de 25 pessoas foram atendidas nesse período, abrindo o estúdio para quem não tem condições financeiras e casos extremos duas vezes por mês.

Para 2018 os amantes já tem encontro marcado com a Tattoo Week. A convenção no ano que vem acontecerá em 19, 20 e 21 de outubro também no Expo Center Norte.