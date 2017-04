Os novos valores das tarifas de integração da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e do Metrô e com os ônibus municipais da SPTrans passam a partir do próximo sábado, 15. Esta medida é resultado do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que autorizou o reajuste na capital paulista.

É importante esclarecer que a tarifa básica dos ônibus municipais, Metrô e da CPTM permanece em R$3,80, mesmo valor praticado em 2016. A tarifa básica paulistana está entre as mais baratas da Região Metropolitana de São Paulo.

A partir de 15 de abril, o bilhete Integrado ônibus municipal e trilhos terá desconto de 10,5% sobre a tarifa básica, passando de R$ R$ 5,92 para R$ 6,80.

O bilhete 24 horas, indicado para mais de 4 viagens em 24h, ficará em R$ 15 o comum e R$ 20 o integrado. O Mensal, que não é reajustado há mais de três anos desde sua criação, passará a custar R$ 190 o comum, sugerido para mais de 50 viagens, e R$ 300 o integrado, sugerido para mais de 44 viagens.

O bilhete Semanal permanece extinto em todas as suas modalidades, já que há baixa adesão (menos de 0,05%).

O desconto do bilhete Fidelidade, por sua vez, será de até 10,5%, de acordo com o número de viagens. O mesmo percentual será aplicado aos bilhetes Madrugador, Metrô, das 4h40 às 6h15; e CPTM, das 4h40 às 5h35; e Da Hora, das 9h às 10h, nas linhas 8, 9 e 5, ambos fixados em R$ 3,40.