O medicamento trastuzumabe, usado para o tratamento de um tipo específico de câncer de mama, passará a ser distribuído pelo SUS, Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a droga estará disponível num prazo de 180 dias.

A decisão foi publicada pelo Diário Oficial da União na última quinta-feira, 3. Em 2012, o governo havia liberado o uso para pacientes com o câncer, mas excluía os metastáticos. Hoje, mais de 3 mil pessoas com câncer de mama inicial e localmente avançado fazem o uso do trastuzumabe pelo SUS.

No mercado, a remédio custa cerca de R$ 10 mil a dose. Ela é usada no tratamento do câncer de mama do subtipo HER2+, o mais agressivo e que atinge um quinto das mulheres com tumor no seio. A célula cancerígena expressa o gene que leva o mesmo nome da doença, e o remédio bloqueia a ação desse gene, o que evita a proliferação.