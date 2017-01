Sumiço de criança está sem solução. Família pede ajuda

Os casos de desaparecimentos, principalmente de crianças e adolescentes, sempre que ocorrem, intrigam e causam preocupação nas famílias. Em dezembro do ano passado, uma ocorrência em Caieiras ganhou repercussão nacional após uma adolescente de 16 anos fugir de casa e ficar desaparecida por oito dias. Ela foi encontrada no Litoral Paulista.

Recentemente dois episódios foram registrados na cidade. Com apelos em rede social e internet, familiares e demais pessoas preocupadas com a questão estão postando fotos do pequeno Rick Cauã Rocha da Silva, 9 anos, que sumiu de casa, no Portal das Laranjeiras, em 2 de janeiro.

De acordo com as conselheiras tutelares Lilian Cordeiro e Patricia Falcomer, que acompanham o caso, a mãe procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento. Desde então nenhuma notícia da criança foi repassada. “A mãe não soube informar como o menino fugiu. Estamos acompanhando o caso”, disse uma das conselheiras, alertando para situações como essa. “O correto é procurar a delegacia e noticiar o desaparecimento da criança ou adolescente. Não precisa esperar 48 horas. Deve ser imediata essa comunicação”, relatou.

Segundo Lilian, a informação passada pela mãe é de que Rick saiu de casa sem levar nada, apenas a roupa do corpo. “Toda região está ciente e estamos aguardando por notícias do menino. Qualquer detalhes ou pista deve ser passado para o Conselho Tutelar no telefone 4445-4500 ou diretamente para a polícia”, reforçou a conselheira.

Ainda nessa semana, uma adolescente de nome Brendah também saiu de casa e era dada como desaparecida. O caso foi encerrado em razão da menina ter sido encontrada pela família.

Os apelos para encontrar o pequeno Rick continuam pelas redes sociais e o caso está sendo investigado pelo 1º DP de Laranjeiras.