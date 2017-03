O sinal de TV analógico será desligado em São Paulo e em 38 municípios da região metropolitana na próxima quarta-feira, 29. Balanço parcial da Seja Digital, entidade responsável pela condução do processo de digitalização do sinal de TV, mostra que cerca de 1 milhão de kits com conversor e antena, dos 1,8 milhão disponíveis, foram entregues a pessoas inscritas nos programas sociais do governo federal.

A entidade espera que o nível de digitalização chegue a pelo menos 93% para que o sinal seja de fato desligado. Uma pesquisa, feita dois dias antes do prazo, indicará o percentual.

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário de programas sociais do governo federal deve acessar o site da Seja Digital e informar o Número de Identificação Social (NIS) ou CPF para fazer uma busca no sistema. A informação também pode ser obtida pelo telefone 147.

A distribuição do kit na região metropolitana de São Paulo continuará mesmo depois do sinal desligado por pelo menos 45 dias.

O que fazer para receber a novidade?

Caso o seu aparelho tenha sido fabricado após 2010 é praticamente certo que o seu televisor tenha capacidade de receber a novidade.

Mas se a sua TV é um pouquinho mais antiga, não tem problema, o sinal se molda para todos os aparelhos. Entretanto se a sua televisão é de tubo, para receber o sinal é preciso um conversor externo na entrada de vídeo, por meio de um cabo RCA. Além disso, também é necessária a instalação de antena UHF e conectá-la no aparelho ou no conversor.

Vale ressaltar que nem todas as TVs, que possuem tela fina, têm porte para receber o novo sinal , e caso ela não se enquadre, os mesmos procedimentos citados para a o aparelho de tubo devem ser feitos nesta.