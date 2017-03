Silvio Santos em foto, vídeo e áudio no MIS

Quem ainda não conferiu a exposição “Silvio Santos vem aí” no MIS, Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, deve correr porque o evento que teve início em 2016 encerra-se no próximo dia 12 de março.

São fotos inéditas, áudios, vídeos e espaços interativos similares aos encontrados nos famosos programas de auditório do apresentador. Cada um desses elementos é capaz de resgatar a memória afetiva dos visitantes, ou melhor, dos fãs, que lentamente apreciam detalhes da mostra.

Mais do que contar a trajetória de Senor Abravanel, nome de batismo de Silvio, nascido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930, a exposição resgata a evolução do sistema de rádio e televisão no Brasil. Aliás, é quase impossível desassociar a história da tevê brasileira da vida do apresentador. O primeiro programa dele foi exibido há mais de 50 anos, é claro, em preto e branco.

Nas áreas interativas, os visitantes podem reviver os momentos de alegria do auditório. E o mais curioso é que as atividades atraem os mais variados públicos. Em uma tarde no MIS é possível ver pais e filhos, adolescentes, pessoas de meia idade e aqueles que envelheceram entretidos, sobretudo, aos domingos, com os programas do animador.

Os interessados em conhecer mais sobre o apresentador poderão conferir tudo sobre o “homem do baú” em dois pavimentos do museu.

O MIS fica na Avenida Europa, nº 158, Jardim Europa, São Paulo. Mais informações pelo site www.mis-sp.org.br.