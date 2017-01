Shows para festejar os 463 anos da cidade de São Paulo

Para comemorar 463º aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro, os espaços culturais e de lazer da cidade terão programação artística gratuita, com shows, circo, teatro e leituras dramáticas.

Entre os destaques do evento estão uma maratona circense na Avenida Paulista e leituras dramáticas com atores consagrados na Biblioteca Mário de Andrade, na região central. Na Chácara do Jockey, o destaque vai para os shows de Zeca Baleiro e do projeto Baile do Simonal, que reúne Max de Castro e Wilson Simoninha. Demônios da Garoa tocam no tradicional Mercado Municipal de São Paulo, o popular Mercadão.

Durante a tarde do feriado, os atores Regina Duarte, Bárbara Paz, Fúlvio Stefanini, Pascoal da Conceição e Juca de Oliveira apresentarão na Biblioteca Mário de Andrade a série de monólogos “Grandes Atores, Grandes Textos”. Ao final de cada sessão, ocorrerá um bate-papo com o público.

Para a criançada, uma maratona de circo acontecerá no vão livre do Masp, Museu de Arte de São Paulo, das 10 às 19 horas. A ideia é relembrar um momento histórico do circo em São Paulo, quando o Palhaço Piolin montou sua lona no mesmo local, atendendo a um pedido de Pietro e Lina Bo Bardi, organizadores da exposição do cinquentenário da Semana de Arte Moderna em 1972.

A programação abre com a Cia. K, que faz performances aéreas com atores presos em um guindaste. Na sequência, o público se diverte com as apresentações dos Irmãos Sabatino, da Palhaça Rubra e do grupo Parlapatões, que apresenta diversos esquetes clássicos circenses. O encerramento fica por conta do grupo Jogando no Quintal, que simula um animado jogo de futebol entre palhaços em que a plateia também poderá participa.

Atividades para crianças também vão abrir a programação do Parque Chácara do Jockey, na Zona Oeste. As atividades começam com a Trupe Pé de Histórias, às 11h, e seguem às 12h30 com oficinas de fantasia. À tarde, o músico Zeca Baleiro se une ao grupo Rastapé para apresentar um show que mistura MPB com forró. O encerramento dançante fica com o Baile do Simonal, projeto que reúne Max de Castro e Wilson Simoninha, que terá a participação especial da cantora Sandra de Sá.