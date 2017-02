Show de Verão Mangueira 2017 no Tom Brasil

Em 14 e 15 de fevereiro, grandes nomes da MPB se reúnem no Vivo Rio e no Tom Brasil, em São Paulo, em homenagem ao GRES Estação Primeira de Mangueira.

No palco, artistas renomados como Chico Buarque, Maria Bethania – a nossa Menina dos Olhos Oyá, a madrinha Alcione, Tantinho, Fernanda Abreu, Rosemary, Lecy Brandão, Sombrinha, Mariene de Castro e nesta edição novidades com a participação de Elba Ramalho e Fafá de Belém.

Em sua 15ª edição o evento se consagra por reunir Mangueirenses apaixonados e turistas vindos de várias partes do Brasil em um clima de muita festa, carnaval e animação.

“Criado por Jose Maria Monteiro em 1997, com a inestimável colaboração de Chico Buarque, O Show de Verão da Mangueira, hoje administrado pela AMI7, é de fundamental importância para o sucesso da Estação Primeira no desfile de 2017″, nos relata Álvaro Caetano, ex-presidente da escola e Mangueirense apaixonado.

Ao final do espetáculo a Bateria Tem que Respeitar Meu Tamborim, traz para o público um grande Pré Carnaval com muitas cores e o bailar da Porta Bandeira Squel, e do Mestre Sala Matheus, levando a platéia ao delírio com todos os artistas no palco em homenagem à amada Mangueira.

Serviço

Data/Local: 14 de fevereiro de 2017 – Vivo Rio

15 de fevereiro de 2017 – Tom Brasil (SP)

Horário: 21:00h

Atrações: Chico Buarque, Maria Bethania, Alcione, Tantinho, Fernanda Abreu, Rosemary, Lecy Brandão, Sombrinha, Mariene de Castro, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Bateria GRES Estação Primeira de Mangueira

Informações: http://grupotombrasil.com.br/