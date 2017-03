Shopping Lapa recebe encontro de cerveja artesanal

Um delicioso programa cervejeiro chega, neste mês de março, ao Shopping Center Lapa. O Encontro Cervejarte de Cerveja Artesanal é uma parceria do centro de compras com a Cervejoca Eventos, será realizado no pátio do estacionamento do shopping, em 11 e 12 de março, das 10 às 22 horas e conta com apoio da Cervejaria OakBier.

Estarão presentes cervejarias que produzem os mais variados tipos da bebida. Cervejas artesanais estilos India Pale Ale, Stout, Weiss, Sassion, American Pale Ale, WitBier, Red são alguns dos destaques do encontro. Já estão confirmadas as Cervejarias Oak Bier, Wayne 190, Freising, Capa Preta e K.U.D., essas duas últimas somente em garrafas com preço de atacado.

Além de três carros adaptados com torneiras de chope, o encontro contará ainda com a participação de culinárias de boteco e opções de lanches e porções de carnes com temperos bem condimentados, próprios para a ocasião. Para a sobremesa, uma bike com brigadeiro e outra com churros.

O evento, com entrada gratuita, contará com show do Cantor Dinho Nunes, das 19h30 às 21h e apresentação musical por DJs o tempo todo. Além de sorteios de cursos de produção de cerveja e passeios a cervejarias para os adultos, haverá também brinquedos infláveis para garantir a diversão da garotada.

Joca, coordenador de Eventos da Cervejoca, explica que o encontro contará com tenda, mesas e opções de lazer e comidas saborosas, além das estrelas de festa, que são as cervejas. “Queremos consolidar um espaço para apreciadores de cervejas artesanais e oferecer diversão aos nossos visitantes. O shopping é um lugar seguro e aconchegante para toda a família. Os visitantes poderão aproveitar o momento para passear e curtir uma experiência cervejeira única, aproveitando os mais variados estilos que preparamos para o exigente paladar do público Cervejeiro do Encontro”, disse.

O Shopping Center Lapa fica na Rua Catão, nº 72, Lapa, São Paulo. Mais informações pelo e-mail joca@cervejoca.com.br.