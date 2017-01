Shopping Lapa cria estação de recarga e lança APP

Atendendo às expectativas de seu público consumidor, o Shopping Center Lapa inaugurou mais um serviço gratuito: a Estação de Recarga para celulares e similares eletrônicos, disponibilizando vários pontos de energia, em uma sala ampla e confortável, localizada no piso Catão, que funciona o período integral do shopping, ou seja das 10 às 22 horas.

Agora, o público frequentador do centro de compras conta com um espaço, que além de recarregar seu celular, tem internet gratuita com área de WiFi. Concomitantemente, o shopping lançou o seu APP “Shopping Lapa”, desenvolvido especialmente pela Angaba, que reúne as principais informações do empreendimento.

Para ficar por dentro de todas as novidades, promoções, lojas e programação de cinema basta baixar o aplicativo no Google Play ou App Store.

A partir de agora fica à disposição mais esse canal, ao lado dos já existentes: www.shoppingcenterlapa.com.br e redes sociais (Facebook, Twitter e You Tube) para estreitar ainda mais o relacionamento com o seu público.