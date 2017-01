Shopping Franco da Rocha chega como um moderno centro de compras

Com três lojas-âncoras, duas megalojas e 47 outros comércios, o 1º Shopping Center de Franco da Rocha, continua com as obras aceleradas, na região central da cidade.

O mais novo centro de compras que será instalado em Franco da Rocha é um empreendimento que está na boca do povo das cidades de Caieiras, Cajamar e outros municípios, além do bairro paulistano de Perus. A imprensa regional e o departamento de comunicação ligados nos acontecimentos estão com a divulgação a todo vapor.

O shopping com previsão de entrega para o segundo semestre de 2017, terá ainda restaurantes, supermercado e estacionamento coberto. O espaço chega proporcionando ao município de Franco da Rocha e região uma nova opção de compras, alimentação e lazer.

O jornal Regional News que tem a preferência por grandes empresas, está recebendo informações e informará seus leitores acerca do andamento das obras.

O projeto do empreendimento foi apresentado em junho deste ano. O shopping será construído em uma área de mais de 10 mil metros quadrados. O prédio fica entre a rua Basílio Fazzi e a Avenida dos Expedicionários, com fachadas para ambas, para facilitar o acesso do público. Uma particularidade é que o shopping está sendo edificado 1,5 metro acima do nível da calçada, uma atitude preventiva contra possíveis enchentes na região.

Próximo à estação de trem da CPTM e localizada na região central do comércio franco-rochense, o Shopping Center de Franco da Rocha se apresenta também como uma oportunidade tanto para a instalação de grandes redes, como de novos negócios, locais e regionais. Serão muitas opções de produtos e serviços, em um ambiente com diversidade, segurança e acessibilidade.

Agora as cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Mairiporã e região terão mais uma opção de compras. As noticias não param e a cidade de FRANCO DA ROCHA, onde fica SHOPPING FRANCO DA ROCHA está chegando nas administrações públicas , na Prefeitura e Sub Prefeitura de Perus, bairros de São Paulo.