O Shopping Center Lapa é uma grande opção de passeio durante o feriado de Tiradentes para quem não for viajar. Para abrilhantar a programação oferecida pelo centro de compras, a campanha ‘Amor em Dobro’ começa nesta quinta-feira, 20, reunindo prêmios incríveis.

Durante a ação, serão sorteados, para o Dia das Mães, em 15 de maio: três aparelhos iPhone 7 de 32 GB; e um automóvel Chevrolet Ônix, em 13 de junho, para o Dia dos Namorados. Todos os cupons permanecerão na urna para ambos os sorteios.

A participação estará garantida a todos que acumularem R$ 150,00 em compras das lojas participantes e apresentar as notas fiscais correspondentes no balcão de informações, para adquirir o cupom e depositá-lo na urna. As compras nos finais de semana geram cupons em dobro. O período da campanha é de 20 de abril a 12 de junho.

Ainda durante o feriadão, o cliente poderá desfrutar da boa programação de filmes do Centerplex e das várias opções na área de alimentação.

As apresentações musicais ao vivo, instrumental e com voz, acontecem nesta sexta, feriado de 21 de abril, e no domingo, das 14 às 16 horas e no sábado, das 19 às 21 horas.

Para a garotada, o Cantinho da Criança, atende gratuitamente, pelo período de uma hora, todos os dias da semana, das 12 às 18 horas, e sempre reserva uma brincadeira ou uma oficina de arte e desenhos para entreter e divertir seus visitantes, de 3 a 8 anos.

O Shopping Center Lapa fica na Rua Guaicurus, esquina com a Rua Catão, nº 72. Mais informações pelo site: www.shoppingcenterlapa.com.br.