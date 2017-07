A reforma trabalhista aprovada pelo senado na noite de terça-feira, 11, altera muitos pontos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A sessão foi marcada por confusões e protestos. Enviado pelo governo e aprovado no Senado da mesma forma como veio da Câmara dos Deputados, o projeto de lei segue agora para sanção do presidente Michel Temer.

A proposta permite mudanças como a prevalência do acordado entre patrões e empregados sobre o legislado nas negociações trabalhistas.

A reforma prevê, além da supremacia do negociado sobre o legislado, o fim da assistência obrigatória do sindicato na extinção e na homologação do contrato de trabalho. Além disso, acaba com a contribuição sindical obrigatória de um dia de salário dos trabalhadores. Há também mudanças nas férias, que poderão ser parceladas em até três vezes no ano, e de novas regras para o trabalho remoto, também conhecido como home office. Para o patrão que não registrar o empregado, a multa foi elevada e pode chegar a R$ 3 mil. Atualmente, este valor é de um salário-mínimo regional.

A aprovação divide opiniões. Para empresários, significa a modernização. Para a maioria dos empregados é vista como ruim ou péssima. O jeito é esperar na prática para saber se será bem avaliada ou não.