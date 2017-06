O pré-julgamento sempre exigiu coerência de quem faz certas observações. Nos dias de hoje é cada vez mais comum ver essa atitude em situações e esferas que acabam por declinar para um pecado mortal existente na sociedade.

Antecipar-se a um fato fazendo um pré-julgamento pode ser danoso e, por vezes, formatando consequências e implicações muitas vezes irreversíveis.

Mais uma vez um exemplo desses ganhou os noticiários do Brasil e até fora dele quando um motorista passou pela Rua Augusta, São Paulo, na manhã do último domingo e atropelou pessoas que participavam de um evento de skate.

Antes mesmo que fossem revelados os motivos daquela ação desesperada do condutor do veículo que estava acompanhado de sua mãe com 84 anos de idade, o rapaz foi execrado sem nenhum pudor. Não fossem as imagens de segurança que registraram o momento em que o motorista fora atacado primeiro, o rapaz teria sido culpado sem ter culpa. Não pelo menos em sua totalidade.

A ação, como de qualquer ser humano quando em situação de medo, não seria diferente ao ver um bando de skatistas, entre eles alguns marginais, a não sair em disparada com o carro para fugir dos ataques que começou com um vândalo quebrando o vidro traseiro de seu veículo, parado em fila de espera. Não que essa tenha sido a melhor e a mais acertada atitude, mas até por instinto. Ninguém quer apanhar, muito menos sem razões.

Por outro lado, aqueles que participavam do evento apenas para celebrar e se divertir acabaram vendo e até participando de cenas que não condizem com pessoas do bem e que estavam ali para compartilhar e praticar o esporte por hobby. Voltando à questão do pré-julgamento, outros tantos exemplos servem de modelo para que a sociedade repense, antes de condenar quem na verdade foi a maior vítima de uma culpa injusta anunciada por um bando de pessoas irresponsáveis. O maior deles é o da Escola Base que tiveram seus proprietários, uma professora e seu esposo, injustamente acusados de abuso sexual contra alguns alunos da escola. O caso ocorreu em 1994 e em consequência da revolta da opinião pública, a instituição foi obrigada a encerrar suas atividades logo em seguida.

Mais tarde foi comprovada a inocência dos envolvidos, porém o estrago já tinha sido feito e a vida profissional deles, jamais recuperada.

Por essas e outras que temos de deixar para quem tem competência investigar, apurar, julgar e definir as punições a serem aplicadas, algumas injustas, mas que foram feitas por quem deveria ter sido feita.

Sempre existem os dois lados da história, motivo pelo qual é preciso esperar todas as análises com responsabilidade e sensatez. Sem brigas, sem violência. Caso contrário o mundo tão conturbado e violento que hoje se vê, tende a piorar cada vez mais.