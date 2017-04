Estão definidas as semifinais do Campeonato Paulista deste ano. Com a eliminação do Santos que perdeu para a Ponte Preta, nos pênaltis, na noite de segunda-feira, 10, os confrontos serão: Corinthians x São Paulo e Palmeiras x Ponte Preta.

As datas e horários das partidas foram definidas na manhã desta terça-feira, 11, na sede da Federação Paulista de Futebol pelos representantes das equipes.

Para quebrar o retrospecto negativo principalmente em casa, o alviverde jogará a primeira partida fora de casa e decidirá em casa. Já o Corinthians visitará o São Paulo no Morumbi e definirá quem será o finalista na Arena Corinthians.

Veja as datas e locais das semifinais do Paulistão:



Jogos de ida:

Domingo (16/4), às 16h – Ponte Preta x Palmeiras, Moisés Lucarelli

Domingo (16/4), às 19h – São Paulo x Corinthians, Morumbi

Jogos de volta:

Sábado (22/4), às 19h – Palmeiras x Ponte Preta, Arena Palmeiras

Domingo (23/4), às 16h – Corinthians x São Paulo, Arena Corinthians