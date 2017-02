Sarau de Caieiras terá fotografia e cultura popular

O Sarau Cultural de Caieiras está de volta, e a primeira edição de 2017 ocorre neste sábado, 11, das 18 às 22 horas. Além das apresentações inscritas, o evento deste mês terá curso de fotografia, apresentação do grupo de dança caipira Grupo Catira – Memória Brasileira, a presença de ‘Seo’ Pedro Viola, artesão de Francisco Morato, e um delicioso tutu à moda paulista, feito pela Rose do Grupo Catira.

Como ocorreu em edições anteriores, a entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”. As inscrições para se apresentar no evento estão abertas.

Programação

Às 18 horas haverá o curso de foto, com orientação básica de fotografia, com câmeras digitais e celulares, para amadores e profissionais, com Izabel Gazeta.

Os interessados que se inscreverem para se apresentar no sarau poderão mostrar seu talento a partir das 19 horas com música, teatro, poesia, artes plásticas, dança e toda forma de expressão artística.

Às 20h30 ocorrerá a exibição do Grupo Catira – Memória Brasileira. Sediado no município de Várzea Paulista e com mais de 20 anos de existência, o conjunto apresentará os passos básicos dessa dança popular, acompanhado de seus violeiros.

Além dessas atrações, o bar estará funcionando com comes e bebes, e para este sarau um prato muito especial: tutu à paulista, produzido pela Rose do Grupo Catira de Várzea Paulista.

Também haverá o ‘Brechó do Porco’, com roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, livros e outros artigos com muita qualidade e bom preço. Por fim, ‘Seo’ Pedro Viola, artesão de Francisco Morato, mostrará e venderá instrumentos musicais feitos por ele.

O Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência fica na avenida Olindo Dártora, nº 4.560, Morro Grande, Caieiras, São Paulo. Mais informações pelo telefone 96915-1735.