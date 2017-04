A cidade de Caieiras recebe mais uma edição do Sarau Cultural no sábado, 8. O evento terá início às 18 horas e contará com a apresentação do grupo de hip hop Velho Oeste 011; um grafite ao vivo (live painting), com Bonga; a cena de teatro A Teia com um grupo de alunos de artes cênicas da ECA-USP; a abertura de uma nova atividade cultural, o clube de leitura, além das apresentações do público inscrito e do Brechó do Porco, que estará aberto a partir das 12 horas.

Na inauguração de uma nova atividade do sarau será definido o projeto e os livros que serão lidos. Os presentes ajudarão a definir entre literatura brasileira contemporânea, literatura marginal e periférica, ou literatura produzida na região.

O grafite ao vivo terá como protagonista Donizete de Souza Lima, o Bonga Mac. Ele é arte educador caieirense, empresário da cultura e há mais de 20 anos se dedica a arte urbana. Seu estilo, inclinado a questões sociais, culturais e étnicas, está presente no Brasil e em países, como o Chile, Canadá, França, Bélgica, Itália e Equador.

A encenação teatral fica por conta da peça A Teia. Apresentado por alunos de artes cênicas da ECA-USP, o material poético foi retirado do texto Os Sete Gatinhos, de Nélson Rodrigues, e revela momentos de um relacionamento abusivo, com traição e vingança.

Por fim, a apresentação musical que será comandada pelo grupo de hip hop Velho Oeste 011. Formado pelos três MCs, D’Mello, Cauan e Digo 4P, artistas da região, os músicos estão em pré-lançamento de seu primeiro disco. O grupo acredita no rap político como ferramenta para enfrentar as barreiras diárias, para celebrar, contar o seu cotidiano, as vivências tristes ou alegres e as condições e relações sociais.

Além dessas atrações, o Brechó do Porco estará aberto a partir das 12 horas com roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, livros e outros artigos com muita qualidade e bom preço.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4.560, Morro Grande, Caieiras. Mais informações pelo telefone (11) 96915-1735 ou pelo e-mail: sarauculturalcaieiras@uol.com.br.