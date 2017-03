Sarau cultural faz homenagem a Clara Nunes

A cantora brasileira Clara Nunes será a grande homenageada da edição do Sarau Cultural de Caieiras, neste sábado, 11, à partir das 18 horas. A programação conta ainda com curso de fotografia, liderado por Izabel Gazeta, além das apresentações artísticas do público inscrito, e do Brechó do Porco, que neste dia estará aberto a partir das 12 horas.

O tributo será apresentado pela cantora Mércia Santos. Ela é considerada uma das melhores intérpretes brasileiras, apresentando seus maiores sucessos, como “Canto das três raças”, “O mar serenou”, “Conto de areia”, “Lenda das sereias”, entre outros. A artista é bem conhecida em Caieiras e região. Cantora afinada com voz melodiosa, já abriu shows de Guilherme Arantes, Oswaldo Montenegro e Arnaldo Antunes.

Curso de foto com Izabel Gazeta dará continuidade ao aprendizado de orientação básica de fotografia com câmeras digitais e celulares, para curiosos amadores e profissionais. Mesmo quem perdeu a primeira aula, também pode participar.

O evento conta também com apresentações de interessados em mostrar sua arte, seja música, teatro, poesia, artes plásticas, dança e toda forma de expressão artística. As inscrições são gratuitas.

Além dessas atrações, o Brechó do Porco estará aberto com roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, livros e outros artigos com muita qualidade e bom preço.

A entrada ao sarau é gratuita e o encontro ocorre no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras. Mais informações pelo telefone, (11) 96915-1735, por e-mail, sarauculturalcaieiras@uol.com.br ou pela página www.facebook.com/sarauculturaldecaieiras.