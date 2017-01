Saques ao FGTS poderão ser feitos a partir de março

A liberação do saldo de contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tão aguardados por muitos brasileiros, terá início em março. A partir do dia 13, uma primeira leva de trabalhadores poderá sacar os recursos. O resgate poderá ser feito até 31 de julho.

O governo espera que 15 milhões de pessoas realizem os saques. Ao todo, R$ 30 bilhões devem entrar em circulação na economia brasileira com a medida, o equivalente a 0,5% do PIB, Produto Interno Bruto.

O presidente Michel Temer ainda tem de aprovar o calendário apresentado pela Caixa Econômica Federal. De acordo com assessores próximos, isso deve acontecer até a semana que vem.

A ideia era começar a liberar os recursos em fevereiro, mas isso não será possível por uma questão técnica. Para permitir os saques, há toda uma logística que deve ser montada pela instituição, como o treinamento dos funcionários, a organização das agências e a criação de um serviço telefônico 0800 para tirar dúvidas dos trabalhadores.