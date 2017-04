São Paulo e Corinthians foram eliminados da Copa do Brasil na noite de quarta-feira, 19, e estão fora da próxima fase do torneio.

O tricolor paulista venceu o Cruzeiro por 2 a 1, em Minas Gerais, mas como tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 0, no Morumbi, na semana passada, não avançou na competição.

Já o timão foi eliminado nos pênaltis pelo Internacional, de Porto Alegre, na Arena Corinthians. A partida terminou empatada em 1 a 1, mesmo resultado do jogo de ida no Sul. Três jogadores do time paulista erraram suas cobranças.

Corinthians e São Paulo vão se enfrentar neste domingo, 23, às 16 horas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge joga em casa e pode perder por até um gol de diferença.