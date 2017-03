De 10 a 13 de abril, acontece a 12ª edição da já tradicional Santa Feira do Peixe, no Pátio do Pescado da Ceagesp, das 13 às 21 horas. Haverá barracas de pescados e frutos do mar.

Este ano, as novidades são a venda tanto no varejo como no atacado in natura (para caixas acima de 10 kg de peixes de frutos do mar), e a realização em paralelo de uma feira de flores, no Pátio da Sardinha.

A iniciativa, realizada tradicionalmente às vésperas da Semana Santa, é uma ótima opção para a preparação da ceia de Páscoa. A exemplo do ano passado, o evento contará ainda com barraca de legumes e verduras para acompanhar o preparo dos pescados, uma de temperos e também de produtos típicos de Páscoa.

A praça de alimentação contará com barracas de acarajé, comida japonesa, paella, crepe francês, sopas, espetinhos de carne, bolinhos de bacalhau, pizza de peixes, sorvetes, iscas de peixes, bebidas e um cardápio específico com os produtos em promoção.

Os atacadistas prometem mostrar a oferta de pescados que podem ser encontrados diariamente no entreposto na feira de peixes, que ocorre de terça a sábado, das 2 às 6 horas, no mesmo espaço onde ocorrerá a Santa Feira do Peixe.

A entrada da 12ª Santa Feira do Peixe é franca. O estacionamento, que fica no portão 15 da Rua Xavier Kraus (esquina com a Avenida Nações Unidas) também será gratuito. Haverá equipe de segurança e estacionamento no local para os visitantes.

A iniciativa tem apoio da Acapesp, Associação dos Comerciantes Atacadistas de Pescados do Estado de São Paulo, dos permissionários do Frisp, Frigorífico de São Paulo, e da Sampa Foods.