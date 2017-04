A Sabesp unificou na última segunda-feira, 5, as agências de atendimento de Perus/Pirituba. O objetivo dessa unificação é melhorar os serviços aos clientes da região. Os clientes estão sendo informados com faixas na agência e mensagens na conta de água.

A agência de Pirituba, localizada na Avenida do Anastácio, 2445, ganhou uma nova estrutura com a duplicação dos pontos de atendimento e

triagem, novos funcionários para reforçar a equipe de atendimento.

Desde maio de 2016, a região está sendo atendida por Agência Móvel, localizada em pontos estratégicos e mais próximos a população.

Nessa agência, os moradores da região têm disponível todos os serviços da Sabesp como: pedido de ligação de água e esgotos, segunda via de contas, negociação de débitos, solicitação de consertos, atualização cadastral, mudança de cavalete, informações sobre uso racional da água, entre outros. O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

A Sabesp ainda possui diversos canais de atendimento, que possibilitam atendimentos rápidos e sem fila de espera:

· Agência Virtual – www.sabesp.com.br;

· Atendimento OnLine – www.sabesp.com.br;

· Serviços emergências – telefone 195 (24 horas);

· Atendimento Telefônico – 0800 011 99 11 (das 7h às 21h);

· Atendimento nos principais Poupa Tempo (inclusive aos sábados);

· Além das diversas agências localizadas em diferentes bairros de São Paulo.

O cliente conta ainda com Técnico de Atendimento Comercial Externo (TACE) que é o profissional responsável pela leitura e emissão da conta de água ao cliente na mesma hora. Além disso, os profissionais são treinados para emitir segunda via de conta, atualizar o cadastro do cliente e solicitar consertos de vazamento de água ou desentupimento de esgoto.

A Sabesp reafirma o compromisso de trabalhar dia e noite para prestar serviço de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.