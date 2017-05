Trafegar pela Rua São Luis, no Jardim São Francisco, em Caieiras, ficou complicado após o início da construção de apartamentos no local. Devido à obra, muitos pessoas passaram a deixar veículos estacionados em frente ao empreendimento, e passar pela via tem sido um caos para os motoristas. Até quem mora nas proximidades está descontente com a situação. Após as reclamações encaminhadas ao jornal Regional News, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, foi procurado pela redação para esclarecer acerca do problema.

Em nota, o órgão informou que o novo prédio ali construído é um polo gerador de tráfego, de forma que haverá necessidade de adequação da via a nova realidade. Assim, por hora o parecer do departamento de trânsito caieirense será no sentido de torná-la mão única, provavelmente de subida, com um lado da via com proibição de estacionamento.

Contudo, tal providência ainda está em fase de estudos de engenharia de tráfego e não é decisão definitiva.