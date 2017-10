Rod Hanna, conhecida como a banda Disco do Brasil traz agora um show imperdível, acompanhada por Orquestra Sinfônica. Prometem reproduzir a sonoridade dos anos 70, através dos instrumentos acústicos unidos a recursos tecnológicos, que vão colocar você numa verdadeira máquina do tempo.

Foi em 1974 que o maestro Barry White colocou sua orquestra à serviço do Soul e do R&B. Nascia a Disco Music, o estilo musical mais luxuoso e ao mesmo tempo popular que já houve, sendo determinante na mudança de costumes, na moda e no comportamento, abrindo a mente para um mundo de liberdade e de celebração à vida. Em 1994 estreou a banda Rod Hanna, a primeira a fazer o revival da Disco no Brasil e talvez no mundo. O grupo se manteve fiel ao estilo mesmo quando apresentou o musical de sucesso “Ön Broadway” e agora volta ao Teatro Bradesco, no dia 21 de outubro de 2017, com o show Disco in Concert, acompanhado por Orquestra Sinfônica. No repertório os grandes clássicos de Gloria Gaynor, Donna Summer, Bee Gees e os novos: Brunos Mars, Daft Punk e Justin Timberlake. Além das brasileiras ”As Frenéticas” e um número especial: Tim Maia Disco Club.

Há 23 anos, Rod Hanna é o elo entre a Disco Music e as novas gerações. Artistas consagrados fizeram turnê em parceria com a banda, entre eles: Cynthia Manley do Boys Town Gang, o grupo A Taste of Honey do sucesso Boogie Oogie, David Cochrane dos Commodores, o inglês ABBA Magic e ainda fizeram o registro ao vivo mais importante das Frenéticas em seu DVD gravado em 2005.

As produções dignas da Broadway, unidas a releituras inusitadas e o carisma brasileiro fizeram do Rod Hanna um expoente da Discotheque Mundial.

Serviço

Teatro Bradesco do Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500

Ingressos: De R$ 80,00 a R$ 210,00

Livre

90 minutos

Inf: www.teatrobradesco.com.br