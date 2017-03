Nelson de Souza Lima

Rita Lee é uma das mais emblemáticas cantoras do Brasil. Em 50 anos de estrada, a rainha do rock nacional acumulou sucessos, fracassos, polêmicas e prisões. Desde o início da carreira na década de 1960 nos Mutantes, passando pelo Tutti Frutti, os trabalhos solo, parcerias, o casamento com Roberto de Carvalho e o envolvimento com drogas, não são poucos os momentos turbulentos de Santa Rita de Sampa. Tudo isso está presente no recém-lançado “Rita Lee –uma autobiografia”, Globo Livros. A obra é um deleite tanto para fãs quanto para aqueles que não curtem a cantora por trazer histórias polêmicas, engraçadas e quase trágicas. São 294 páginas e muitas fotos do arquivo pessoal de Rita e Roberto.

Hoje curtindo uma fase mais light e tranquila, sendo inclusive vegetariana, a compositora paulista teve durante muito tempo uma ligação intensa com o álcool. No livro, Rita Lee não esconde nada e mostra como os etílicos estiveram presentes em grande parte de sua vida. Por exemplo, em 1995 quando a cantora foi convidada para abrir os shows dos Rolling Stones na primeira passagem da banda de Mick Jagger pelo Brasil. “Com tanto álcool no esqueleto, fui internada meio às pressas no hospital Santa Catarina para desintoxicar na marra por conta do convite para participar do Hollywood Rock 95, onde tocariam os Stones”, diz ela num trecho. Abordada por um repórter se a causa da internação teria sido uma overdose, Rita respondeu: “Eu tomei Lexotan, uísque e chá de trombeta de anjo, mas foi o bolo que comi que me ferrou. Acho que o chantili estava estragado”. Leia.