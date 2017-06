Nelson de Souza Lima

Confesso que fui ao Tom Brasil no último 7 de maio conferir o Rhapsody sem grandes expectativas. Como não sou muito fã do symphonic power metal feito pela banda italiana, esperava uma apresentação competente, nada além disso. Contudo o que vi me deixou de queixo caído, pois além de virtuosos, os caras são carismáticos e proporcionaram um espetáculo que deixou o bom público presente satisfeito.

O grupo integrado por Fábio Lione, vocal, Luca Turilli, guitarra, Dominique Leurquin, guitarra, Patrice Guers, baixo, e Alex Holzwarth, bateria, está percorrendo o mundo com a turnê The 20th Anniversary Reunion Farewell Tour com a qual comemoram 20 anos de estrada e ao mesmo tempo se despedem dos palcos. O único que faltou foi o tecladista Alex Storopoli. Seus integrantes darão continuidade a outros projetos, sobretudo Luca Turilli e Fábio Lione. Como se sabe o vocalista agora faz parte do Angra e graças a esse contato com os brasileiros aprendeu português, o que propiciou boa comunicação com a galera.

Por volta das 20h13 as luzes se apagaram, a galera gritou na espera de Lione e companhia. Passaram ainda alguns minutos até que as cortinas abrissem revelando o grande banner com o logo de divulgação da turnê e o nome da banda em letras enormes. Entrou o batera Alex Holzwarth para delírio dos fãs, em seguida o sample de “Epicus furor”, de Symphony of Enchanted Lands, segundo álbum dos italianos e que trouxe a maioria das músicas do set. Foi o início de um show inesquecível.

Aos poucos toda a banda subiu ao palco levando o público ao delírio dada a sequência das músicas.“Emerald sword”, “Wisdom of the kings”, “Eternal Glory” e “Beyond the gates of infinity”. Todas executadas de maneira precisa pela banda. Na medida em que o show rolava a galera reverenciava com gritos e aplausos. Num momento gritavam o nome de Lione, no outro exaltavam Turilli. “Dawn of Victory” concluiu o set e também serviu de gravação para um futuro videoclipe. Deixaram o palco e voltaram em seguida para terminar uma apresentação primorosa com “In tenebris”.